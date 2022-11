Il metodo Di Maio applicato a Frontex

Nel suo attacco scomposto lanciato in Senato contro le ong, il soldato Piantedosi ha provato ad ammantare di legittimità giuridica qualcosa che in realtà è solamente una scelta politica. Un errore, perché come dimostrano i precedenti salviniani, il risultato può essere al massimo un rinvio a giudizio in un tribunale siciliano. E allora le armi usate dal ministro mercoledì scorso non potevano essere più spuntate. L’apice si è raggiunto quando Piantedosi ha citato un report segreto di Frontex. Report che, oltre a riferirsi ai primi cinque mesi del 2021 (ma saltato fuori puntualmente in concomitanza con il pastrocchio diplomatico combinato con la Francia), è stato visionato solamente dall’agenzia di stampa AdnKronos. Sulla base di questo documento, Piantedosi arriva a conclusioni simili a quelle già tratte nel 2017 da Luigi Di Maio, che a sua volta distorse un altro report di Frontex – in buonafede, si intende – per lanciare nell’agone politico la favola delle ong “taxi del mare”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE