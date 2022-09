Macron lancia la “convention citoyenne” per rivedere le norme sul fine vita

Il presidente francese avvia una consultazione per cambiare la legge Claeys-Leonetti del 2016. Le conclusioni sono attese per l'anno prossimo

Nel 2017, quando era ancora candidato di En Marche! alle presidenziali francesi, Emmanuel Macron rispose con queste parole a una domanda sull’eutanasia: “Per quanto mi riguarda, voglio poter scegliere come finire la mia vita”. Da allora, a livello personale, la sua posizione sull’eutanasia non è cambiata, ma politicamente l’inquilino dell’Eliseo è sempre stato cauto. Dopo cinque anni di prudenza, tuttavia, ha deciso di imprimere un’accelerata, sulla scia di quanto aveva anticipato a marzo durante una trasferta nella Charente-Maritime, quando disse di essere “favorevole” a un’evoluzione della Francia verso “il modello belga” sull’eutanasia e il suicidio assistito. Ieri, tramite un comunicato dell’Eliseo, il presidente della Repubblica francese ha annunciato l’avvio a ottobre di una vasta consultazione aperta ai cittadini, agli operatori sanitari e agli specialisti in materia di bioetica con l’obiettivo di cambiare l’attuale quadro legale, ossia la legge Claeys-Leonetti del 2016, che ha introdotto il diritto a una sedazione profonda ma vieta l’eutanasia e il suicidio assistito per i pazienti terminali.