Blackstone segna un punto con Cairo

Ci vorrà ancora tempo per sapere se e in che misura la lite tra Cairo-Rcs e Blackstone per il palazzo di via Solferino avrà un impatto sui conti della casa editrice del Corriere della Sera. La Corte d’appello di Milano ha, infatti, messo un punto fermo, sancendo una volta per tutte la correttezza con cui si è svolta l’operazione di compravendita nel 2013, ma sarà la Suprema corte di New York a decidere sulla maxi richiesta di risarcimento danni (600 milioni di euro) avanzata dal fondo americano nei confronti di Rcs e di Urbano Cairo, una volta, però, che la stessa Corte avrà stabilito se è competente o meno a farlo (l’udienza è prevista per il 25 luglio).

