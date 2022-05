Il voyeurismo della procura di Milano

Si avvia alla conclusione l’ennesima replica del procedimento spettacolo messo in piedi dalla procura milanese contro Silvio Berlusconi. Dopo requisitorie in cui si è fatto appello allo spirito moralistico, un po’ rimodernato con accenni femministi, si è arrivati alle richieste di condanna per 28 imputati, la maggior parte delle quali per falsa testimonianza. In sostanza la procura, che per tenere in piedi un procedimento che ne segue altri in cui era stata sconfitta con l’assoluzione di Berlusconi avrebbe dovuto esibire nuove prove e testimonianze, di cui non dispone, cerca di cancellare quelle a discarico dichiarandole false. Si tratta di una tattica basata sull’esasperazione delle accuse e dei toni come correttivo alla scarsità di elementi probatori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE