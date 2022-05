“In Forza Italia non hanno coraggio. Le coalizioni? Cooperative elettorali”. Parla Toti

Il leader di Italia al Centro e presidente della Liguria vede il tramonto del partito del Cav.: "Quel che resta della sua classe dirigente ha come unico scopo salvaguardare la sopravvivenza della specie. Da anni l’unica costante è quella di non contraddire mai Berlusconi, almeno in sua presenza”

Goodbye Forza Italia. Per capire cosa sta davvero accadendo nell’universo forzista non basta far tappa ad Arcore o aver applaudito gli interventi della convention di Napoli. Può invece aiutare l’esperienza di chi doveva rinnovare il partito e disegnare un futuro dopo Silvio Berlusconi, “portando a termine il rito della successione, quello che in Francia è stato fatto da Pompidou con De Gaulle, quando il gollismo si è rinnovato, il Generale è salito nell’olimpo della storia Repubblica e ha lasciato spazio a una nuova classe dirigente”, racconta Giovanni Toti, leader di Italia al Centro e governatore della Liguria. “E oggi possiamo dire che la Francia sia stata salvata dal macronismo”, continua l’ex esponente di Forza Italia. Qualche sera prima un altro centrista, il senatore di Italia Viva Matteo Renzi aveva citato Macron, a “Porta a Porta”, più o meno le stesse volte nelle quali domenica il Cagliari aveva tirato nella porta del Venezia: una decina.