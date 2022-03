L'impunità non ci fu: assolti Garavaglia e Mantovani per la Sanità lombarda

Quando un tribunale, in questo caso la Corte d’appello di Milano, manda assolti amministratori ed esponenti politici “per non aver commesso il fatto”, dunque per assenza di reato – e i reati, o “fatti”, presunti sarebbero in questi casi cosucce come l’abuso d’ufficio, la turbativa d’asta, la corruzione e la concussione in gare d’appalto – fa persino sorridere vedere che certi giornali, alfieri delle procure e della gogna giudiziaria, non riescono a resistere alla tentazione di rubricare la notizia, che sono costretti a dare, a smentita di anni e anni di accuse, sotto l’occhiello: “Giustizia & impunità”. Purtroppo però non c’è nulla da sorridere, specialmente per le persone che sono state imputate, o addirittura incarcerate, ingiustamente. C’è soltanto da ribadire, una volta di più, che la parola “impunità” rivolta alla politica il più delle volte è un insulto ingiusto.

