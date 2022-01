Guida preventiva a una polemica sbagliata sul Recovery fund

La Commissione europea entro la fine di giugno rivedrà l’ammontare dei sussidi concessi agli stati membri attraverso il Recovery fund. Per l’Italia potrebbe significare la perdita di una manciata di miliardi. La prevedibile polemica dei prossimi giorni, accompagnata dal piagnisteo sull’Europa che ci toglie soldi, è però ingiustificata. La ragione per cui l’Italia avrà meno risorse è positiva: nel 2020 il paese ha subìto una recessione meno pesante di quella prevista in quella primavera e nel 2021 il rimbalzo è stato decisamente più forte. “E’ una buona notizia quando un paese cresce più di quanto previsto: non va dimenticato che l’obiettivo della nostra politica è che l’attività economica riprenda”, ha ricordato ieri la Commissione.

