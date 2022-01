Deutsche Bank non crede alla Bce sulla stretta monetaria

La Bce potrebbe essere portata a rivedere la politica monetaria in senso restrittivo prima del previsto. L’ipotesi sta prendendo sempre più consistenza sui mercati e qualche banca d’affari ha già posto l’Istituto di Francoforte sulla scia della Federal Reserve con la quale, invece, la presidente Christine Lagarde cerca in tutti i modi di rimarcare le differenze. Secondo Deutsche Bank, il primo rialzo dei tassi nell’Eurozona – pari a un quarto di punto (0,25 punti base) – potrebbe essere deciso già a dicembre di quest’anno, contrariamente alla previsione di lasciare il costo del denaro invariato fino al 2023 per non pregiudicare la ripresa economica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE