La pandemia e la giustizia fai da te

Un giudice del lavoro del tribunale di Velletri con una sentenza piuttosto originale ha disposto il reintegro in servizio presso la Asl Roma 6 di una infermiera che si è rifiutata di sottoporsi al vaccino. La lavoratrice era stata sospesa lo scorso ottobre dall’impiego e dallo stipendio in seguito all’entrata in vigore delle norme che hanno reso obbligatorio il vaccino per il personale sanitario. Evocando una interpretazione “costituzionalmente orientata” delle norme, il magistrato ha stabilito che l’infermiera no vax dovrà essere reinserita tra i ranghi della Asl, seppur con mansioni diverse. Per il giudice, l’operatore di interesse sanitario che non intende farsi somministrare la dose può essere assegnato a compiti meramente amministrativi che non lo espongono a contatti con soggetti fragili né con personale che ha rapporti con questi ultimi.

