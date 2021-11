Come ti conquisto un nomade digitale? La legge del Portogallo e il mercato del lavoro ibrido

C’è chi li chiama nomadi digitali, chi freelance, chi autonomi: sono uno dei pochi effetti positivi della pandemia, le persone che lavorano da remoto e che scelgono il posto in cui vivere a seconda delle condizioni offerte dalla città e dai propri clienti o datori di lavoro. In Europa, dove il mercato del lavoro è spesso rigidissimo e dove la circolazione libera è un bene spesso sottovalutato o addirittura bistrattato, è cominciata una corsa inattesa e virtuosa tra i paesi membri per diventare la casa di questi nomadi operosi: visti speciali sono stati introdotti in Francia, Spagna, Grecia, Croazia, Malta, Portogallo, Germania, Estonia, Repubblica ceca e Romania. I requisiti richiesti per dare il visto da nomade variano di paese in paese, ma l’obiettivo è uguale per tutti: attirare nuovi lavoratori, trasformare la scoperta dei benefici del lavoro da remoto in un valore aggiunto.

