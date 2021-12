Sindrome “Succession” per Generali

Il piano Donnet e i paletti per non trasformare in un guaio la lista del cda

"Succession”, serie tv pluripremiata ispirata pare alle baruffe dei Murdoch, può risultare utile per chi voglia orizzontarsi nella battaglia per le Generali, delle quali si è riunito ieri il consiglio d’amministrazione per varare il piano da sottoporre all’assemblea dei soci, ad aprile a Trieste, dove si conteranno non le promesse ma le azioni. Gli azionisti “privati” italiani, Leonardo Del Vecchio, Francesco Gaetano Caltagirone, la Fondazione Cassa di risparmio di Torino, affiancati da alcuni fondi, hanno un patto per scalzare l’ad Philippe Donnet e il management da sempre nominato da Mediobanca, a sua volta alleata con fondi come Algebris (che ieri ha rivendicato la sua neutralità su Generali) e con in prestito azioni da Bnp Paribas.