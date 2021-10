La piazza escludente della Cgil

Dopo l’aggressione squadrista alla sua sede siamo tutti Cgil, o lo siamo in grandissima parte. E per questo motivo, chiunque condivida i valori di una liberaldemocrazia, non può che scendere in piazza per manifestare solidarietà a chi ha subìto violenza. E però la Cgil, se indice una manifestazione di piazza, per giunta il giorno prima di importanti elezioni amministrative, chiedendo la solidarietà di tutti a prescindere dal colore politico, dovrebbe mantenerla entro questo perimetro: una manifestazione per riaffermare i princìpi costituzionali, che sono patrimonio comune, e respingere quello che è stato un attacco alla democrazia.

