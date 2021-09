Viva la contrattazione da rider

In attesa di chiarire se dalla pandemia si esce a sinistra o a destra, o anche al centro, due realtà – le consegne online e lo smart working – che nei mesi del Covid e del lockdown hanno rivoluzionato le abitudini di clienti e dipendenti, nonché nel primo caso realizzando utili record, ne stanno uscendo secondo la logica del mercato, che impone accordi soddisfacenti per tutti e, dove si può, con una valenza globale. In Italia il settore dei rider ha fatto da apripista con Just Eat, la piattaforma di cibo online, che ha riconosciuto ai suoi fattorini lo status di dipendenti impegnandosi anche a 4 mila nuove assunzioni. Il contratto è quello della logistica, e benché contestato dalla Cgil prevede la paga svincolata dalle consegne, il Tfr, la polizza assicurativa, i contributi, maternità e paternità, ferie, orario e straordinari.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE