È fatta: meno Dad e più tamponi a scuola

"Se solo tu hai il Covid in classe, io vado a scuola". Da queste pagine lo avevamo detto sin dalla scorsa estate, quando il governo annunciava l’addio alla Dad, che nulla sarebbe cambiato finché non avessero aggiornato le linee guida con un protocollo unico nazionale in caso di positivo, da adottare parimenti in tutte le scuole di Italia. L’ultima pubblicazione dei risultati Invalsi ha dimostrato come l’epidemia ha acuito il già preoccupante divario tra nord e sud. Ciò proprio per l’aver lasciato la decisione sull’apertura delle scuole, attraverso i protocolli dei dipartimenti di prevenzione, a presidenti di regione, Asl, o sindaci. I quali soprattutto al sud, per faciloneria e populismo, ma anche per una più alta percentuale di mamme non in attività lavorativa, hanno abusato con le ordinanze di chiusura. E mentre solo dalle Marche si è avuto il risultato del test sullo screening delle scuole sentinella (un positivo su 715 alunni testati) ancora oggi ci sono comuni con tutte le scuole in Dad per un solo alunno positivo. Da domani non potrà più accadere.

