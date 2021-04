La scuola in bilico. Draghi la vuole aperta, i presidi chiedono chiarezza sui protocolli

“Io voglio che ci siano riaperture in sicurezza, a cominciare dalle scuole, anche per i ragazzi più grandi, per dargli un mese intero di attività scolastica e per chiudere insieme l’anno”. Lo aveva detto Mario Draghi un paio di settimane fa, e lo ha ribadito il 16 aprile: tutti gli alunni torneranno in presenza dal 26, nelle zone gialle e arancioni. Il “rischio ragionato” sulle riaperture di cui parla il premier è messo alla prova, dunque, proprio a partire dalla scuola, il luogo dove sarà speso il “tesoretto” in termini di calo dei contagi che il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto di voler usare per il ritorno in classe. E a chi ha espresso dubbi, Draghi ha ricordato lo stanziamento di 390 milioni sui trasporti pubblici locali, ferma restando la necessità preventiva di accordarsi con le Regioni.

