“Odiare Israele non rende woke”

"Israele è un faro di luce e libertà e sostenerlo è una scelta morale. Attaccare Israele non rende moralmente superiori. Combattere l’unica democrazia in medio oriente non fa diventare woke”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Naftali Bennett all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tre giorni dopo la conclusione della conferenza di Durban boicottata dalle democrazie. Perché in democrazia oggi fa “woke” aggredire moralmente e politicamente lo stato ebraico. Parlando proprio di Durban, Bennett ha detto: “Quella conferenza era originariamente pensata contro il razzismo, ma si è trasformata negli anni in una conferenza razzista contro Israele e il popolo ebraico. E il mondo ne ha avuto abbastanza. Ringrazio i 38 paesi che hanno preferito la verità alle bugie e hanno evitato la conferenza”. Bennett ha ringraziato specificatamente gli Stati Uniti come “un amico fidato di lunga data”.

