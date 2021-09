Non mollare sulle donne afghane

Radio Radicale ha ottenuto grazie alla rete Donne per la salvezza e su iniziativa del media civico de Le Contemporanee i dati sul numero di donne salvate dagli italiani durante l’evacuazione di emergenza in Afghanistan. Milletrecento circa su un totale di più di cinquemila persone e nella stragrande maggioranza sono mogli e madri degli afghani messi in salvo. Anche contando che ci sono millequattrocento bambini, maschi e femmine, le proporzioni tra gli adulti non tornano. Sono molti più gli uomini che le donne. Inoltre c’è da considerare che le donne sono il primo obiettivo della repressione talebana, quindi se c’è una sproporzione dovrebbe essere nell’altro senso. Non è colpa della missione, perché per una donna da sola raggiungere l’aeroporto di Kabul attraverso i posti di blocco dei talebani e farsi mettere sulla lista degli evacuati era un’impresa impossibile durante i giorni di caos della capitolazione, ma è proprio qui il problema: c’è una parte vulnerabilissima della società afghana, la più esposta, la più in pericolo, che non si è potuta mettere in salvo ed è rimasta alla mercé dei talebani.

