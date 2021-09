Evitare la sindrome Trichet in Bce

Perché l’aumento dell’inflazione non è una buona ragione per alzare i tassi

Il 3 luglio 2008 Jean-Claude Trichet, allora presidente della Banca centrale europea, aumentò i tassi d’interesse al 4,25 per cento, il massimo da sei anni. Il rialzo fu motivato con l’aumento dell’inflazione, che nell’Eurozona aveva raggiunto il 4 per cento trainata soprattutto dall’energia. “L’inflazione è preoccupante” spiegò il banchiere francese “mentre le prospettive economiche sono solide e i fondamentali buoni”. Nell’immediato ne derivò un divario nel costo del denaro del 2,25 per cento tra Europa e Usa visto che la Federal Reserve aveva lasciato i tassi immutati. E la Fed era stata prudente poiché era esplosa la bolla dei mutui subprime (i prestiti a pioggia delle banche per finanziare i mutui), che culminerà il 15 settembre di quell’anno nel crac Lehman Brothers. Fallimento che a sua volta costringerà tutte le banche centrali a invertire la rotta con iniezioni di liquidità, e che poi porterà a galla in Europa la crisi dei debiti sovrani, a partire dalla Grecia.