Sorpresa, Pop Sondrio meglio di tutti

A una lettura più estesa degli stress test emerge che le grandi banche italiane, Unicredit, Intesa Sanpaolo e Mediobanca se la sono cavata bene ma non egregiamente, perché in caso di scenario avverso il loro Cet1 (l’indice che misura la solidità patrimoniale) si assesterebbe, anche se di poco, sotto la media europea che è risultata essere del 10 per cento. A sorpresa, hanno superato meglio l’esame la Banca Popolare di Sondrio (Cet1 a 10,1 per cento) e ancora di più il Credem (tra 11 e 14). Se si esclude, però, il Credito emiliano, che vede come azionista di riferimento la famiglia Maramotti, proprietaria del brand Max Mara, e sta seguendo un percorso di crescita autonomo, la Pop Sondrio è l’istituto italiano che ha ottenuto il punteggio più alto, almeno tra le banche potenzialmente coinvolte nel risiko del credito. Un risultato che rende Sondrio una preda ancora più ambita e sembra dar ragione a Unipol, che nella banca valtellinese è salita al 9 per cento con l’idea di creare con Bper un nuovo polo nel centro-nord.

