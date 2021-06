Non stiamo con Orbán

Oggi quattordici paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta contro la legge ungherese anti Lgbtqi. Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Lettonia hanno condannato la norma come “una flagrante forma di discriminazione” e hanno chiesto alla Commissione di agire. All’appello, inizialmente, mancava l’Italia che, secondo quanto aveva dichiarato il sottosegretario Vincenzo Amendola, preferiva “attendere la posizione ungherese in Consiglio”. I chiarimenti da parte dell’Ungheria sono arrivati, non sono stati “soddisfacenti” e l’Italia ha deciso di aggiungersi ai tredici. La scorsa settimana, Budapest ha approvato una serie di emendamenti che rende illegale “promuovere” o rappresentare l’omosessualità tra persone con meno di 18 anni. Le misure riguardano non soltanto programmi educativi, ma anche le pubblicità e i programmi televisivi.

