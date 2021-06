In tutta Europa il clero è intimidito dalle varie leggi Zan

“Il procuratore generale della Finlandia ha intrapreso procedimenti penali che costringeranno il clero e i credenti a scegliere tra la prigione e l’abbandono degli insegnamenti delle loro fedi”. Si apre così la lettera che un gruppo di accademici americani ha mandato alla Commissione per la libertà religiosa a Capitol Hill. Sono ebrei, come Peter Berkowitz di Stanford e Sergiu Klainerman di Princeton, e cattolici, come Robert George di Princeton e Mary Ann Glendon di Harvard (quest’ultima già ambasciatrice in Vaticano). Il caso di cui parlano riguarda Juhana Pohjola, vescovo della chiesa luterana finlandese, che è stato appena accusato di “incitamento all’odio” e sarà processato. “Come cristiano, non voglio e non posso discriminare o disprezzare nessuno”. Allo stesso tempo, ha proseguito, “questo non elimina il fatto che il matrimonio è inteso solo tra un uomo e una donna. Questo è ciò che la chiesa ha sempre insegnato e insegnerà sempre”.

