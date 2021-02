Cosa ci sfugge delle democrazie illiberali

Le democrazie illiberali sono democrazie in quanto chi governa viene eletto e illiberali in quanto i governanti reprimono alcuni diritti e libertà dei cittadini. Sono democrazie illiberali la Russia e l’Ungheria, dove Vladimir Putin e Viktor Orbán sono eletti e da anni erodono lo stato di diritto dei loro paesi. Le democrazie illiberali spesso mettono le altre nazioni di fronte a un malinteso. Chi ha a che fare con Ungheria e Russia le tratta spesso come democrazie a tutti gli effetti: prendendo la democrazia e accantonando l’aggettivo illiberale. L’Ungheria per esempio è parte dell’Unione europea, nonostante non ne rispetti – e neppure ne condivida – i valori fondamentali, e nel frattempo smonta il sistema della giustizia e annulla la libertà di stampa. Domani chiuderà Klubrádió, tra le poche emittenti indipendenti e critiche nei confronti del premier. Il governo non le ha rinnovato la licenza e così è riuscito a dare un altro colpo durissimo al pluralismo.

