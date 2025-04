Il pil italiano è cresciuto dello 0,3 per cento nel primo trimestre 2025

Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'economia italiana è cresciuta dello 0,6 per cento rispetto ai primi tre mesi del 2024, grazie alla spinta del comparto primario e industriale. Il ministro Giorgetti: “L'Italia fa meglio di altri, merito delle politiche del governo”

Nel primo trimestre 2025 il prodotto interno lordo italiano è aumentato dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,6 per cento rispetto al primo trimestre del 2024. Lo comunica l'Istat nella sua stima preliminare del Pil relativa al primo trimestre dell'anno. Il risultato, sottolinea l'istituto, fa seguito ai segnali positivi relativi al quarto trimestre 2024, “quando la crescita congiunturale risultava dello 0,2 per cento (rivista al rialzo dallo 0,1 per cento diffuso a marzo 2025) e quella tendenziale dello 0,5 per cento".

La stima del primo trimestre dell'anno riflette una crescita sia del comparto primario sia di quello industriale, “mentre il settore dei servizi ha registrato, nel complesso dei tre mesi, una sostanziale stazionarietà". Dal lato della domanda, la componente nazionale (misurata al lordo delle scorte) è in crescita, “mentre si stima una lieve diminuzione della componente estera netta", prosegue il comunicato.

Ha espresso soddisfazione il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: “L'Istat certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto ad altri paesi europei”. Per il titolare del Tesoro, infatti, queste stime provvisorie rappresentano “un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l'efficacia delle politiche economiche del governo”.