A scuola di risparmio con Poste e Cdp

Favorire una cultura del risparmio accessibile e promuovere la cittadinanza economica tra le nuove generazioni: parte la seconda edizione del progetto rivolto a studenti, docenti e famiglie

Formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica. A questo principio si ispirano Poste e Cdp che hanno inaugurato la seconda edizione del progetto “Il risparmio che fa scuola” rivolto a studenti, famiglie e docenti. L’idea è di trasmettere la cultura del risparmio attraverso iniziative nelle scuole in cui viene offerta la possibilità di familiarizzare in maniera semplice e divertente con i concetti alla base di ogni strategia di investimento e gestione del patrimonio. Per tutti i gradi scolastici verranno messi a disposizione kit didattici e materiali digitali (quali album di giochi e quiz per le famiglie, videogiochi, un magazine per gli studenti) e i docenti, tramite il portale, potranno a loro volta seguire un corso di formazione gratuito sul risparmio. La prima edizione del progetto, che si è svolta tra il 2018 e il 2021, ha visto il coinvolgimento di 600 mila studenti e di oltre 18 mila scuole mentre la nuova proposta si svilupperà nei prossimi cinque anni (fino al 2029) sempre con la collaborazione del ministero dell’Istruzione.