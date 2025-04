Strategie economiche per governare un paese che invecchia

L’Italia sta affrontando una trasformazione accelerata: invecchiamento, eventi climatici estremi e una protezione assicurativa insufficiente. Il paese appare fragile, ma ancora capace di rispondere. Se solo credesse di più nel proprio futuro. I numeri di Generali Italia

L’Italia invecchia, lo sappiamo, ma alcuni numeri ci possono aiutare a capire in che direzione stiamo andando. I numeri li ha messi insieme oggi Giancarlo Fancel – ceo e country manager di Generali Italia – e sono numeri che raccontano un paese che sta cambiando a una velocità superiore alla sua consapevolezza. L’Italia ha oggi 4 milioni di persone non autosufficienti e circa il 17% della popolazione è caregiver. Entro il 2045, un italiano su tre sarà over 65. E nel 2050 ci sarà un solo lavoratore per ogni pensionato. Se non bastasse, nel 2070 l’assegno previdenziale sarà pari in media al 67% dell’ultimo stipendio. Questo non è più welfare: è una bomba a orologeria. E mentre in molti si accapigliano sui bonus e i superbonus, i dati ambientali citati da Fancel sono altrettanto impietosi: negli ultimi tre anni, gli eventi climatici estremi sono aumentati del 130%, mentre il 94% dei comuni è a rischio frane o alluvioni. E solo il 6% delle abitazioni italiane ha una copertura assicurativa. Un paradosso: siamo esposti come mai prima, ma ancora poco o nulla protetti. Fancel parla di “nuova cultura assicurativa” e di una necessità di guardare avanti per integrare previsione, prevenzione e protezione. Parole aziendali, certo, ma che prendono corpo in un dato che sfugge alle polemiche: in soli due anni, la compagnia ha liquidato quasi 1 miliardo di euro di danni legati a eventi naturali. Tema di fondo: l’Italia che invecchia, che frana, che non si assicura, che ha un welfare fermo agli anni Novanta, ma anche un tessuto economico e sociale che cerca – spesso fuori dallo stato – strumenti per reggere. Prendere sul serio la fotografia che viene restituita: quella di un paese fragile, ma ancora capace di rispondere. Se solo riuscisse a crederci un po’ di più.