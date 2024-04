I nuovi dazi di Biden sull'acciaio sono una sciocchezza per tre motivi

L’obiettivo della manovra è palese: la Casa Bianca vuole assicurarsi i voti del sindacato del settore siderurgico che possono rivelarsi decisivi, nelle prossime elezioni presidenziali, per conquistare la Pennsylvania, uno stato in bilico

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto di triplicare i dazi sull’importazione di acciaio e alluminio dalla Cina (attualmente fissati attorno a un valore medio del 7,5%). L’obiettivo della manovra è palese: la Casa Bianca vuole assicurarsi i voti del sindacato del settore siderurgico che possono rivelarsi decisivi, nelle prossime elezioni presidenziali, per conquistare la Pennsylvania, uno stato in bilico. Nonostante l’impatto sui prezzi, i dazi non dovrebbero avere effetti significativi sull’inflazione in quanto Pechino soddisfa appena lo 0,6% del fabbisogno americano di questi prodotti. Le rassicurazioni al riguardo sono importanti perché c’è un consenso diffuso che la revanche protezionistica (iniziata con la presidenza Trump) nel complesso abbia nociuto all’economia e all’occupazione americane: sebbene queste misure abbiano salvaguardato alcuni settori industriali, ne hanno infatti penalizzato altri, quale l’automotive, che hanno dovuto fare i conti con un rincaro delle materie prime.