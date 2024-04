Superbonus e non solo: le truffe sono di circa 15 miliardi, dice Ruffini

I dati aggiornati sui danni erariali causati dai bonus nell'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate in Senato

"I crediti complessivi oggetto di truffa sono stati all'incirca scarsi 15 miliardi, di cui 8,6 di sequestri preventivi dell’autorità giudiziaria e 6,3 sospesi e scartati dalla piattaforma della cessione dei crediti da quando è stata attivata". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, rispondendo alle domande sulle truffe legate ai crediti dei bonus edilizi in commissione Finanze del Senato. Ruffini ha sottolineato che non tutti questi crediti "sono stati utilizzati per non pagare le imposte" e dunque non in tutti i casi si è verificato un danno erariale perché "il credito può essere stato acquistato da un cessionario per poi usarlo in sede di pagamento delle imposte, ma la scoperta della frode può essere avvenuta prima del suo utilizzo". Tuttavia, ha aggiunto, "si tratta di una minima parte".

La cifra si somma all'ammontare complessivo dei bonus edilizi, che ormai sappiamo essere pari a 219 miliardi in tre anni.

Ora il tema è quello del recupero dei crediti oggetto di frode. Il presidente della commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, ha chiesto se su questi procedimenti non possano avere un ruolo gli enti locali. Ruffini ha spiegato che "il coinvolgimento locale con organi di polizia locale potrebbe essere l’unico modo per innescare un circolo virtuoso, perché nè l'Agenzia delle Entrate nè la Guardia di Finanza possono coprire l'intero territorio nazionale".