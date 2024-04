Il dramma delle morti sul lavoro non si risolve con i capri espiatori

La parola da cerchiare è subappalti. Ma il sistema economico, dai cantieri edili a ogni altro tipo di azienda, è così complesso e articolato in segmenti specializzati da non consentire a nessuna impresa, per quanto grande, di fare tutto da sola

C’è il sistema Pisicchio sul quale si esercita il Giornale novello campione della “questione morale”. C’è il sistema del Pnrr. C’è il nuovo codice. E c’è l’appalto, un mostro che s’aggira per l’Italia tenendo per mano il suo ancor più mostruoso figliolo, il subappalto. Su Pisicchio & Co. noi che siamo garantisti a tutto campo (largo e stretto, di destra e di sinistra) lasciamo lavorare la magistratura. Sul Pnrr possiamo solo constatare che nonostante tutte le conclamate scorciatoie, siamo di fronte alla richiesta di rinvio; un anno, fino al 2027 almeno. Sul nuovo codice gran pietra dello scandalo, anzi ancor peggio, arma di distruzione di massa che consente la strage degli innocenti lavoratori (l’ultimo dramma si sarebbe consumato nella centrale idroelettrica di Suviana), è difficile districarsi tra i suoi 229 articoli. Si possono legittimamente contestare le varie norme, ma non si può certo parlare di “liberi tutti”, di de-legificazione, privatizzazione, mercato selvaggio con annessi e connessi. A ciascuno il suo, le procure indaghino, i sindacati si battano per difendere i lavoratori, monsignor Zuppi o anche il presidente Mattarella esercitino la loro moral suasion. Ma su una questione tanto seria come le morti sul lavoro regna la confusione. Viene confusa soprattutto l’organizzazione del lavoro e della produzione nelle imprese contemporanee con gli abusi che ne stravolgono sia gli scopi sia le strutture.