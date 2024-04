Dopo Suviana. Non è con gli slogan contro i subappalti che si rendono più sicuri i posti di lavoro

Nella tradizione del sindacalismo riformista che prese piede in Germania e nord Europa a fine Ottocento, lo sciopero generale era riservato a casi estremi, per protestare contro la repressione armata che i governi riservavano alle richieste dei lavoratori, contro orari allora massacranti, contro la negazione delle minime tutele alle prime forme cooperative di “finanza solidale” tra lavoratori. Il sindacalismo rivoluzionario in quei paesi divenne minoritario nella sua parola d’ordine “fare come in Russia”. Da noi la storia è stata diversa. Fu la Camera del lavoro di Milano guidata dal sindacalismo rivoluzionario di Arturo Labriola a indire il primo sciopero generale nel settembre di 120 anni fa, uno sciopero che però fece saltare l’intesa sul nascere tra Giolitti e il Partito socialista di Filippo Turati.

