Giorgetti affronta i gestori del risparmio nazionale a cui ha "tolto" 50 miliardi con i Btp

È consuetudine che il ministro dell’Economia intervenga al Salone del risparmio a Milano, evento che, per le sue dimensioni, non ha pari in Europa rappresentando di riflesso il primato detenuto dall’Italia nella ricchezza privata. Il patrimonio gestito da operatori professionali è arrivato a fine febbraio a 2340 miliardi. “Un ammontare ben superiore al prodotto interno lordo del paese”, ha osservato il ministro Giancarlo Giorgetti, intervenendo da remoto nel giorno dell’approvazione del Def. Quest’anno Giorgetti era molto atteso dalla sala gremitissima di gestori patrimoniali che stanno facendo i conti con la fuga dei risparmiatori verso i titoli di stato. Ammonta a 50 miliardi, infatti, il “rosso” nella raccolta registrato nel 2023 che è seguito al sensibile calo del 2022 rispetto al 2021 (da 93 a 14 miliardi).



