Il governo liscia troppo il pelo ai furbetti della casa ma sulle regole edilizie un problema c'è

Come si definisce che cosa è abusivo in una abitazione? Per la normativa italiana qualsiasi cosa non sia pienamente conforme alla legge. Senonché le leggi urbanistiche italiane e i regolamenti edilizi, spesso di origine comunale e spesso difformi fra di loro, sono pieni di prescrizioni e pandette che normano una casistica sterminate di cose che non si possono fare e di cose che si possono fare solo in un certo modo. Non stiamo parlando dell’edificio evidentemente abusivo sin dalle fondamenta e nemmeno dei pochi per fortuna cosiddetti ecomostri che andrebbero demoliti e stop. Piuttosto della tante piccole modifiche che spesso nel corso degli anni sono state introdotte nelle abitazioni degli italiani. Un bagno in più, un soppalco, un soffitto non dell’altezza prescritta, un muro divisorio nuovo o un vecchio muro abbattuto, magari un locale tecnico trasformato in un pezzo di civile abitazione.

