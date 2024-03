I costi dell'Energiewende. La Germania alla ricerca di 60 miliardi 

Si cercano almeno 60 miliardi di sussidi pubblici per finanziare l’Energiewende. La Germania studia sovvenzioni altissime per usare il metano al posto del carbone, per non rendere visibili i sovraccosti di gestione dei flussi di corrente elettrica, per riuscire a sostenere la conversione energetica ed ecologica verso l’elettricità senza emissioni di CO2. Il servizio di dispacciamento dell’elettricità, cioè la gestione dei flussi elettrici sui fili della luce, costa una quarantina di volte più che in Francia.

