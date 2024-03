Così in Adriatico si estrae il petrolio italiano: viaggio sulla piattaforma Rospo Mare B

Dal giacimento Rospo, 20 chilometri al largo di Vasto, sgorgano 2.300-2.500 barili al giorno. Un greggio denso come sciroppo nero che non si brucia, ma si trasforma in asfalto. A gestire l'impianto in mezzo al mare c'è un equipaggio di “lavoratori invisibili dell’oil&gas”, quell’aristocrazia operaia destinata a essere soppressa dalla nostra spocchia ambientale. Ecco come si lavora e quanto si produce

Latitudine 42°12’45” Nord, longitudine 14°56’48” Est. Lì dove nasce l’asfalto su cui camminiamo, pedaliamo, guidiamo. Ogni sera, finito il lavoro in officina, Busilacchi Gianni guarda il cielo che pare non avere misura e ascolta il ruggito del mare e sa se potrà tornare a casa o se dovrà restare a dormire nella sua fabbrica, la piattaforma RsmB Rospo Mare B in mezzo all’Adriatico, alta sull’acqua come un edificio di 10 piani, ben piantata sul fondo del mare. Le zampe colossali d’acciaio color arancio scendono fino al fondo di sabbia 70 metri sott’acqua. Busilacchi, 53 anni, di Matera, faccia solcata come quelle dei film in bianco-e-nero del neorealismo, è uno dei “lavoratori invisibili dell’oil&gas”, quell’aristocrazia operaia destinata a essere soppressa dalla nostra spocchia ambientale di borghesi da scrivania climatizzata. Il campo petrolifero Rospo fu perforato 40 anni fa dalla francese Elf, oggi diventata per fusioni e incorporazioni Total, poi passò alla milanese Edison la quale, tre anni fa, cedette alla greco-inglese Energean tutte le sue attività petrolifere, comprese le 14 piattaforme nei diversi mari italiani e tutto il personale.