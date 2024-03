Il nuovo dazio sul carbonio studiato dall'Ue è una sciocchezza

Le politiche, diceva Milton Friedman, non vanno giudicate per le loro intenzioni, ma per i loro effetti. Il dazio sul carbonio per i beni importati da paesi extra-Ue, che l’Unione si appresta a introdurre dopo una prima fase sperimentale già iniziata, rischia di danneggiare le imprese esportatrici, senza produrre benefici ambientali. Dal 2005, l’Unione ha introdotto un meccanismo, l’Emissions trading system, per ridurre le emissioni nei settori industriali. Per ogni tonnellata di CO2, le imprese devono acquistare un certificato. L’obiettivo è indurle a tagliare le emissioni per risparmiare sui certificati. I produttori stranieri, non dovendo ottemperare, sono favoriti, specie nei settori cosiddetti hard to abate, come l’acciaio o il cemento. Per ribilanciare le cose, gli europei in tali settori hanno finora ricevuto dei certificati a titolo gratuito. Così, hanno comunque interesse a tagliare le emissioni perché potranno monetizzare i certificati, senza però essere eccessivamente penalizzate.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE