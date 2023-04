L'Ue riforma mercato delle emissioni e dazio sul carbonio. Nuovi pesi per i più deboli

La teoria dell’utilizzo delle tasse ambientali per combattere fenomeni di degrado si è affacciata nel dibattito pubblico a partire dagli anni 80. Con un caveat. La progressiva introduzione di disincentivi fiscali su una risorsa scarsa come l’ambiente avrebbe dovuto accompagnarsi a uno spostamento della pressione fiscale, alleggerendo in maniera compensativa quella sul lavoro e sui redditi. Già allora c’era chi vedeva in questa teoria un baco. Mentre la tassazione dei redditi risponde al principio di progressività, le tasse ambientali si configurano come imposte indirette e quindi con effetti fiscali regressivi. I redditi più bassi avrebbero pagato in proporzione di più. Previsione che si è pienamente realizzata e che si rafforzerà ancor di più nell’ambito delle misure prese dall’Unione europea per la transizione verde.

