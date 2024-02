Occorre salvare il patto tra Ita e Lufthansa

Mancano quattro mesi alle elezioni europee e la Commissione difficilmente metterà mano a dossier delicati fino al voto. Ma di questo comprensibile rinvio fa le spese, ingiustamente e con comportamenti che sembrano ispirati a una dannosa ansia da controllo burocratico, l’operazione tra Ita e Lufthansa. Gli uffici della commissaria alla concorrenza Margaret Vestager hanno dapprima chiesto, nella fase di pre-richiesta, alle due compagnie di rispondere a più di dieci questionari, individuando alcuni aspetti specifici da sistemare in vista della possibile fusione. Si tratta di qualche cessione di slot per rotte continentali e di altri aggiustamenti facilmente gestibili. Tanto lavoro e tanta disponibilità non sono stati in alcun modo valorizzati e da mesi gli uffici antitrust hanno messo la pratica nella cosiddetta fase 2, che comporta controlli approfonditi, ulteriori condizioni e tempi allungati. Non c’è una logica industriale in tutto questo accanimento. Sulla partita dei voli continentali e in quelli domestici non c’era e non c’è alcuna difficoltà a regolare gli slot, ove la commissione ritenesse ancora di chiedere riequilibri.



