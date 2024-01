"L'Italia può creare problemi all'Eurozona". Parla Ignazio Angeloni (ex Bce)

In un anno pieno di elezioni e conflitti senza fine, chiedo alle forze politiche italiane di non trattare le imminenti elezioni come un’occasione propagandistica per misurare i rapporti di forza interni, ma di candidare persone con forti competenze tecniche, che propongano soluzioni che aiutino veramente la nostra società a cambiare, senza penalizzare l’economia