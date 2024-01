Il Pnrr è criticabile, ma non con un'abbuffata di inesattezze

Francamente ho trovato poche tracce di critica costruttiva nel libro, quasi interamente dedicato alla pars destruens. Sono fra quelli che pensano che ci siano diversi progetti nel Pnrr che meritino un esame critico. E qui non è certo in discussione il diritto di critica. Tuttavia anche chi critica non può sentirsi esentato da qualche critica soprattutto quando si sollevano dubbi, piuttosto circostanziati, sulla validità di certe opinioni, sulla correttezza di certe evidenze, sulla affidabilità di certe fonti in un libro che parla di “abbuffate” sul Pnrr scritta da eminenti professori della Bocconi. Ho letto tutto il libro ma sono voluto intervenire solo su quei progetti di digitalizzazione della Pa che conosco bene per il semplice fatto di avervi trovato una quantità di inesattezze di forma e di sostanza davvero sconcertante. Non era e non è mia intenzione fare di tutta un erba un fascio e spero davvero che l’analisi sui molti altri progetti “presi di mira” dagli autori sia stata fatta in modo più accurato.

