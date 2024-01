L'appello di Confinustria Vicenza a Meloni e Schlein: "Non vi candidate"

Il 2024 sarà un anno ricchissimo di elezioni in tutto il mondo. Una è già avvenuta, a Taiwan, con un risultato che ha effetti non solo sulla vita dei locali ma, lo sappiamo, anche per quanto riguarda la produzione e il commercio globali. Perché Taiwan è una potenza mondiale nell’ambito dei microchip i quali, ormai, sono nella maggior parte degli strumenti che utilizziamo tutti i giorni nella produzione industriale e per questioni personali e lavorative. Per non parlare dei riflessi nel rapporto tra l’isola e la Cina, che ha ripercussioni anche nella disfida tecnologica e commerciale tra la superpotenza asiatica e gli Stati Uniti. Siamo tutti interconnessi. Il risultato elettorale in un paese molto lontano, tutto sommato piccolo, fortunatamente democratico come Taiwan influisce direttamente sui destini delle nostre aziende, del lavoro del nostro Paese e quindi sul nostro benessere. Si voterà ancora moltissimo quest’anno, sia in paesi democraticamente maturi, sia in paesi dove il voto è solo uno specchietto per le allodole. Comunque vada, il 2024, mentre i conflitti non accennano a terminare, sarà un anno decisivo per gli equilibri mondiali nel medio e lungo termine. Per questo, senza alcun giro di parole, chiedo alle forze politiche italiane di non trattare le imminenti elezioni europee come un’occasione propagandistica per misurare i rapporti di forza interni, siano essi da considerarsi tra schieramenti opposti o all’interno delle stesse coalizioni.



