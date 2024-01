Cosa ci dice sulla salute della nostra economia il primato italiano nell'oro

Oggi si chiude la fiera di VicenzaOro e fortunatamente si parlerà di bilanci, business e presenze-record e non più di antisemitismo e di cortei pro-Hamas. La sciagurata performance dei Centri Sociali di sabato scorso passerà in secondo piano con tutte le contraddizioni e ambiguità (e i fermi) che si è portata dietro. In città in molti sono convinti che la contestazione violenta della presenza israeliana alla fiera italiana dell’oreficeria fosse del tutto strumentale, una sorta di allenamento per quella che gli estremisti locali considerano la vera battaglia di lungo periodo ovvero l’opposizione ai lavori dell’Alta Velocità per realizzare il nodo ferroviario di Vicenza. Del resto gli operatori israeliani presenti erano solo tre, senza un vero padiglione (“non è la Biennale”, dicono gli organizzatori) ed esponevano pietre. Difficile sostenere quindi che dalla città del Palladio passassero a metà gennaio in una tranquilla fiera di settore chissà quali commerci “insanguinati” destinati a finanziare le operazioni militari di Tel Aviv in Medio Oriente. In zona il flusso più consistente di questi giorni ha riguardato il pernottamento degli operatori del settore che hanno riempito tutti gli alberghi nella direttrice che va da Vicenza a Padova, Abano compresa. E così “nonostante le manifestazioni è stata la miglior fiera dell’oro della storia della città. Milletrecento espositori da tutto il mondo”, come racconta il sindaco dem Giacomo Possamai. L’oro è tornato, a sorpresa, a essere un bene-rifugio.



