Superbonus e supersilenzi ad Atreju

Il Superbonus è stato un atto di criminalità economica, un atto eversivo. Non so dove stava il ministro dell’Economia quando è stato varato. In Europa erano assenti solo perché c’era un ministro di un certo orientamento politico?” L’ex ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ospite ad Atreju, si è scagliato contro il bonus edilizio al 110 per cento e contro il suo successore, l’ex ministro ora sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Alla kermesse di FdI, l’attuale titolare di via XX settembre Giancarlo Giorgetti ha aggiunto: “Allora avete sentito la Bce dire qualcosa? No”. In pratica, dicono Giorgetti e Tria, l’Europa lasciò fare il Superbonus, “un provvedimento che per il 10 per cento emetteva moneta fiscale”, perché al governo c’era la sinistra Pd.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE