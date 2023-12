La crisi in Germania condiziona il negoziato sul Patto di stabilità

Il problemi del bilancio tedesco vanno oltre Berlino, poiché gli sforzi del governo Scholz per affrontare la rigidità del freno al debito in patria hanno influenzato in chiave restrittiva le discussioni in Europa sulla riforma del Patto

Il governo tedesco ha raggiunto un accordo sulla legge di Bilancio per il 2024, ma più che una soluzione quella di mercoledì sembra solo la tregua di un dibattito che resta aperto. La crisi che ha messo in discussione la politica economica e fiscale della Germania è iniziata il 15 novembre, quando la Corte costituzionale ha giudicato illegittima la decisione di riallocare 60 miliardi di euro inutilizzati, inizialmente stanziati per far fronte alla crisi pandemica in un fondo speciale per il clima e la transizione verde. La sentenza ha creato un buco di 17 miliardi nel bilancio dell’anno prossimo, mettendo a rischio l’ambiziosa (e costosissima) agenda di Berlino. I tre partiti della coalizione – i socialdemocratici della Spd, i Verdi, e i liberali della Fdp – sono stati costretti a cercare un’accordo per colmare entro la fine dell’anno questa voragine. Una trattativa che ha obbligato i partiti di governo a discutere apertamente cosa tagliare o su cosa alzare le tasse, facendo emergere le spaccature politiche che li dividono.