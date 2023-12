Piace anche a Confartigianato il rilancio dell'istruzione tecnica di Valditara

Siamo un paese “alla ricerca del talento perduto” e la carenza di manodopera qualificata costa alle piccole imprese 10,2 miliardi di mancato valore aggiunto a causa dei posti di lavoro che rimangono scoperti per oltre sei mesi. La denuncia è arrivata da Confartigianato: a lanciarla, il 21 novembre, durante l’Assemblea della Confederazione degli artigiani e delle Mpi, è stato il presidente Marco Granelli che ha sottolineato quanto gli sforzi dei piccoli imprenditori per agganciare la ripresa siano ostacolati dalla difficoltà a reperire, nel 2022, 1,4 milioni di lavoratori. Tutto questo a fronte del grande “spreco” rappresentato da 1,5 milioni di giovani tra i 25 e i 34 anni che non si offrono sul mercato del lavoro, un numero che assegna all’Italia il primato negativo nell’Unione europea per giovani inattivi. Tutto ciò ha origine anche dal gap scuola-lavoro e da un sistema formativo che fatica a formare competenze sempre più evolute per affrontare le transizioni green e digitale e a offrire alle nuove generazioni una bussola per intraprendere concrete opportunità di esperienze in azienda, a cominciare dall’apprendistato.

