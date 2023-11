Così Pichetto Fratin vuole convincere Bruxelles e sbloccare il decreto Energia

Saltato per tre volte dal Consiglio dei ministri, il provvedimento del ministero dell'Ambiente che sbloccherebbe nuova produzione di gas e progetti per le rinnovabili resta nel cassetto per due intoppi con il Pnrr: la proroga della maggior tutela e delle concessioni idroelettriche

Nel Consiglio dei ministri convocato per venerdì entra il piano Mattei, esce il decreto Energia. E’ la terza volta che il provvedimento allo studio del ministero dell’Ambiente salta l’appuntamento con il governo. L’obiettivo del ministro Gilberto Pichetto Fratin è approvare quello che ritiene essere uno dei decreti più importanti del suo ministero entro un paio di settimane, ma dentro ci sono due temi spinosi per Bruxelles: l’uscita dal regime di maggior tutela e le concessioni idroelettriche. E’ intorno a questi due punti che il provvedimento si è arenato negli uffici tecnici, impegnati a trovare dei correttivi per non rinunciare a introdurre delle proroghe senza venire meno agli impegni in materia di concorrenza che hanno determinato l’erogazione della terza rata del Pnrr, ricevuta appena un mese fa. E siccome l’intenzione di Pichetto Fratin è portare in Cdm un pacchetto organico senza disgregare le misure, al momento è tutto fermo in attesa che si sblocchi il confronto con gli uffici tecnici della Commissione europea. Al ministero sono certi che ci siano margini per una trattativa e che per questo valga la pena aspettare. Ma intanto nell’ultima bozza del decreto i due articoli sono stati eliminati.