Mps in attesa di giudizio

Il futuro della banca passa anche dalla sentenza (rinviata) su Profumo e Viola. La mancanza di strategia del Mef non è l’ideale per una banca appena risanata

Si chiama “inversione degli accantonamenti” la speranza di Montepaschi di avere più carburante nel serbatoio per affrontare la corsa sul mercato. Ma bisognerà attendere un altro paio di settimane per sapere se la sentenza d’appello per gli ex vertici, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, prevista per ieri e rinviata all’11 dicembre, consentirà di sbloccare rilevanti risorse accantonate per coprire i rischi legali.