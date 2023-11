Non rinnegare, non rimuovere. Meloni e la terza Fiuggi sull'euro

È poco credibile che la premier non ricordi di essere stata a favore dell'Eurexit: l'uscita dall'euro è stata per dieci anni un pilastro di FdI. Invece di negare la propria storia, Meloni spieghi l'evoluzione europeista della destra in un congresso

Chi sperava nella spallata dall’esterno resterà deluso. In un mese molto delicato, il governo Meloni ha superato positivamente diversi esami fuori dai confini nazionali. Prima lo scrutinio delle agenzie di rating, che hanno confermato il giudizio sull’Italia quando in tanti temevano un downgrading, e poi quello della Commissione europea che ha approvato la legge di Bilancio (con alcune riserve, ma in questo caso l’Italia è in ampia compagnia) e ieri ha dato il via libera alla revisione del Pnrr. Il governo ha dimostrato, in sostanza, di avere una certa affidabilità sia agli occhi dell’Europa sia agli occhi dei mercati.