Golden power, ma non è tutto oro

Golden power? Altro che dorato, sta diventando il bronzeo potere del neo statalismo introdotto per tutelare i settori strategici dell’economia, questa facoltà d’intervento del governo nella vita delle imprese è stata estesa a macchia d’olio, con il rischio che diventi un’arma protezionistica più insidiosa persino di dazi e tariffe. L’Italia non è sola, interpreta un malvagio spirito dei tempi che ha contagiato l’Unione europea e persino gli Stati Uniti. Ma Roma è andata molto avanti. L’Assonime, sotto la direzione di Stefano Firpo, ha studiato a fondo diversi casi esemplari, fra cui Pirelli e Tim, e sta per pubblicarne i risultati che il Foglio presenta in anteprima. Le conclusioni di carattere generale sono nette: “A fronte della necessità di strumenti di controllo degli investimenti esteri occorre ricordare che si tratta sempre di strumenti che hanno potenziali effetti distorsivi sul mercato e, se esercitati in modo eccessivamente discrezionale e protezionistico, rischiano di modificare in modo asistematico gli assetti di governance e di scoraggiare gli investimenti da parte di imprese e investitori stranieri”. In altre parole, il golden power può diventare il grimaldello per influenzare, quando non determinare, le scelte industriali e gli equilibri societari.

