Altro che treni, l'unica è rendere green le autostrade italiane

L’Italia è in ritardo, in grande ritardo rispetto ad altri paesi europei, quindi lo sforzo per rinnovare e potenziare le infrastrutture materiali è enorme; per lungo tempo sono state abbandonate a se stesse, le grandi opere demonizzate e ostacolate, ora sta cambiando la percezione collettiva. Il crollo del ponte Morandi ha segnato uno spartiacque, poi è arrivato il Pnrr e c’è un atteggiamento diverso dei poteri pubblici, nazionali e locali. Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi (Autostrade per l’Italia) non nasconde nella conversazione con il Foglio che il suo è un compito da far tremare i polsi: la mobilità è e sarà garantita da strade e autostrade, non ci sono alternative nel medio periodo, almeno fino al 2050. Quindi, bisogna colmare il divario e rendere sostenibile la grande rete che consente lo spostamento delle persone, lo scambio delle merci, in ultima istanza la vita economica e sociale. “La spina dorsale del paese” la chiamò Fedele Cova, l’ingegnere che ha realizzato l’Autostrada del Sole, 800 chilometri in otto anni dal 1956 al 1964. E aggiungeva: “Speriamo che rimanga diritta”.

