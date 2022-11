Viaggio tra le cifre e la storia del ministero più importante d'Italia: quello dell'Economia

Nei saloni di Palazzo Chigi si consuma l’alchimia del potere formale, ma nelle segrete di Palazzo Sella ribolle il calderone del potere materiale ben più grumoso e resistente. Il sacerdote del debito officia il rito di quella laicissima rappresentazione chiamata bilancio dello stato, nel più esteso ed imponente edificio pubblico della capitale dopo il Quirinale, con un perimetro di circa un chilometro. L’immobile che ospita il Mef (ministero dell’Economia e delle Finanze), vide la luce nel 1876 dopo solo cinque anni di lavori. A progettare l’opera fu l’ingegner Raffaele Canevari che aveva lavorato anche ai muraglioni per arginare il Tevere, aiutato da artisti famosi di scuole diverse. Francesco Pieroni disegnò il quadriportico in stile rinascimentale nel cortile principale, al centro del quale sta la fontana di forma allungata. Lo scultore Ercole Rosa, autore del Vittorio Emanuele II a cavallo in piazza Duomo a Milano, ha realizzato insieme a Pietro Costa (noto per il monumento a Mazzini di Genova) i due frontoni di via Cernaia e via XX Settembre, la lunga fettuccia che collega il Quirinale a Porta Pia, non lontano dalla storica breccia che ha fatto cadere il papa re. Nel corso di quasi un secolo e mezzo sono stati introdotti molti aggiustamenti, ma la struttura non è cambiata, così come sono rimasti intatti i lunghi corridoi marmorei che s’affacciano sul cortile, percorsi in rituale silenzio, quasi senza sfiorare i pavimenti cerati, dai mandarini dei conti. I turbolenti anni 70 hanno visto passare vocianti delegazioni sindacali e cortei di questuanti. Adesso i primi restano fuori, dirottati verso il ministero del Lavoro, gli altri hanno modi diversi per chiedere prebende.

