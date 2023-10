La milanese Atm vince la gestione del metrò di Salonicco: lezioni dalla Grecia

L'assegnazione della gestione della metro automatica di Salonicco all’azienda pubblica di trasporto milanese Atm è un bel segnale alla politica italiana. Innanzitutto si evidenzia che un’azienda evidentemente ben gestita non solo è in grado di svolgere il trasporto pubblico a Milano, ma anche in Grecia e a Copenhagen dato che una quindicina di anni fa Atm ha vinto una gara simile anche in Danimarca. Anche in quel caso era una metro automatica e l’azienda milanese faceva utili nella gestione. È oltretutto il segnale che fare delle gare trasparenti per l’assegnazione dei servizi, una cosiddetta liberalizzazione, è un processo non solo normale al di fuori dell’Italia, ma che comporta benefici. Le gare sono utili sia per fare risparmiare soldi pubblici sia per ottimizzare il trasporto pubblico locale. Oltretutto rende chiaro a chi fa confusione (a volte di proposito) tra il concetto di liberalizzazione e quello di privatizzazione. Liberalizzare significa fare dei bandi trasparenti per ridurre gli sprechi e fare vincere il migliore, mentre privatizzare è la vendita di aziende pubbliche. Eppure le gare e la liberalizzazione nel trasporto pubblico locale rimangono un miraggio in Italia, non solo a Milano, ma anche a Roma e in tante altre città. Prendiamo il caso più emblematico: Atac continua a gestire il trasporto pubblico a Roma in maniera che definire inefficiente è un eufemismo, con numeri di produzione lontano dai valori di qualche anno fa e oltretutto con un costo per i contribuenti di circa 11 miliardi di euro in 14 anni. Eppure il comune di Roma proprietario dell’azienda, nonché il soggetto che dovrebbe mettere a gara il servizio, continua a dare in proroga il servizio alla sua controllata. Non bisogna avere paura di fare le gare per assegnare i servizi pubblici locali: trasparenza e concorrenza migliorano la qualità dei servizi facendo risparmiare soldi dei contribuenti. E spesso a vincerle, quando sono efficienti, sono le municipalizzate come Atm.

